Le pagelle della Croazia U21 - Borekovic soffre. Kulenovic, che impatto

Posavec 6 - Non ha colpe sul gol di Dembelé. Risponde presente sul tiro dello stesso attaccante nel secondo tempo, unica vera parata della sua partita.

Borekovic 5 - Si fa sovrastare con troppa facilità da Dembelé in occasione della rete dell'1-0. Soffre tanto gli attacchi francesi soprattutto nel primo tempo.

Uremovic 5 - Spesso s'addormenta a centro area e fa più di qualche danno al reparto che dovrebbe guidare.

Katic 6 - Il compagno sbaglia e spesso è lui a metterci una pezza. E' spesso al posto giusto per togliere le castagne dal fuoco alla Croazia.

Sosa 5,5 - Terzino più di spinta che di difesa e si vede. Si fa vedere per un paio di cross, ma null'altro e dietro fa fatica.

Moro 6 - Fa entrambe le fasi, corre molto, s'impegna, ma stasera non basta.

Sunjic 5,5 - Un paio di buone chiusure nel secondo tempo, ma dovrebbe prendere per mano la Croazia in ogni situazione di gioco e non lo sa.

Vlasic 6 - Quello con più voglia tra i centrocampisti. Mostra sprazzi di talento con diverse giocate interessanti, a volte però è troppo fumoso.

Ivanusec 5,5 - Si sveglia troppo tardi, dopo quasi un'ora senza partecipare molto alla manovra. Dall'86' Halilovi s.v.

Jakolis 6 - Grintoso, molto mobile, prova a trovare le misure, ma in mezzo ai due armadi centrali della Francia non è facile. Tra i migliori, stranamente sostituito. Dal 56 Kulenovic 6,5 - Dà nuova verve all'attacco ed è sfortunato quando colpisce il palo con un bel destro dopo una gran progressione contro Konaté.

Muric 5 - Si vede solo per qualche ripiegamento difensivo, ma uno come lui dovrebbe incidere davanti. Invece da questo punto di vista la sua prova è nulla. Dal 63' Brekalo 5,5 - Combina poco e commette un paio di errori tecnici di troppo, sebbene la sua spinta non manchi.