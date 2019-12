Le pagelle dello United - Jolly Greenwood, fattore Fred. Disastro Lindelof

Risultato finale: Manchester United-Everton 1-1

De Gea 6 - Non ha alcuna responsabilità sull'autorete subita, viene visibilmente ostacolato nell'uscita in presa alta da Calvert-Lewin ma il VAR non ravvisa inspiegabilmente l'irregolarità dell'attaccante dell'Everton. Bella la parata nel finale su Iwobi.

Wan-Bissaka 5,5 - Molta meno spinta rispetto al solito, rimane praticamente bloccato lungo la corsia di competenza ma ha qualche problema di troppo nel contenere il frizzante Richarlison.

Lindelof 4,5 - L'autorete che permette all'Everton di chiudere in vantaggio nel primo tempo è sfortunata ma la sua prova è disastrosa. Un numero incredibile di uscite errati, diversi palloni regalati con troppa sufficiente agli avversari.

Maguire 6 - Ha il merito di non lasciare campo a Calvert-Lewin che quando ha spazio può fare davvero male, svetta bene sui palloni alti e negli assalti finali spesso si lancia in area avversaria a colpire.

Shaw 6 - Il terzino mancino della squadra di Solskjaer è uno dei più attivi e propositivi, spesso trova qualche spazio per affondare ma peccato sia poco coadiuvato dal resto dei compagni.

McTominay 6,5 - L'ennesimo ottimo prodotto del florido vivaio dello United, prosegue nella sua striscia positiva di prestazioni. Continuo come pochi, legna, conquista e smista per i compagni. Senza dubbio il migliore dei suoi.

Fred 7 - Il motore della formazione di casa, con il mancino disegna traiettorie interessanti per i compagni. Tuttocampista, lo trovi in ogni zona del campo. Rigenerato dopo la disastrosa stagione passata.

James 6,5 - Tanta corsa con buona qualità, ingaggia un buon duello con Baines nonostante l'enorme differenza di età. In apertura va vicino al gol e si rende pericoloso in più di un'occasione. Suo l'assist per Greenwood. (Dal 86' Mata sv).

Lingard 5 - Giornata praticamente da dimenticare per il trequartista inglese, dopo soli diciotto secondi di gara va vicino al vantaggio. Rimane l'unica occasione in cui si nota la sua presenza. (Dal 65' Greenwood 7 - La carta che serviva per sbloccare la sfida, scuote lo United e mette a segno la rete del definitivo pareggio).

Rashford 6 - Ci prova fino alla fine ma non è una super giornata per lui, ha una grande occasione nel primo tempo e va vicino alla segnatura. Si scatena nel finale senza riuscire a rendersi decisivo.

Martial 5 - L'oggetto misterioso del reparto offensivo della squadra di Solskjaer, riceve qualche buon pallone giocabile ma è praticamente avulso dalla manovra. Non calcia mai verso la porta di Pickford.