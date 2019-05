Leicester in pole per l’olandese Robben

© foto di Imago/Image Sport

Il Leicester sarebbe passato in testa nella corsa ad Arjen Robben. L’olandese dopo l’addio al Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo club in cui chiudere la carriera ed è finito nel mirino anche di PSV Eindhoven e Red Bull Lipsia, ma il club inglese al momento sarebbe in pole. Il diretto interessato alla BBC è rimasto sul vago pur dicendo di essere a conoscenza dell’interesse dei Foxes:“Non so quale sarà il futuro, non è una decisione facile da prendere. Il Leicester è un'opzione".