Liga, i risultati: vincono Siviglia e Valencia, solo 2-2 per il Getafe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è da poco conclusa una tranche delle partite di Liga in programma per l'ultima giornata. In questo pomeriggio ci si giocava l'Europa, tra Champions ed Europa League. Ecco i risultati e i marcatori delle sfide delle 16.15.

Espanyol-Real Sociead 2-0 (58' Rosales, 65' We Lei)

Getafe-Villarreal 2-2 (13' Portillo, 44' Iborra, 76' Maksimovic, 89' Gerard Moreno)

Siviglia-Athletic Club 2-0 (44' Ben Yedder, 92' Munir)

Real Valladolid-Valencia 0-2 (36' Soler, 52' Rodrigo)