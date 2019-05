© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria matematica dello Scudetto e in virtù del turnover per la Champions League, il Barcellona è crollato in campionato. La squadra di Valverde infatti scesa in campo con le seconde linee è stata battuta 2-0 in casa del Celta Vigo a segno con Gomez e Iago Aspas su rigore. Con questo successo il Celta Vigo sale a 40 punti e conquista tre punti vitali per la lotta alla salvezza, mentre il Barcellona resta a quota 83.

Il programma completo del 36° turno di Liga:

Ieri

SIVIGLIA-LEGANES 0-3

Oggi

LEVANTE-RAYO VALLECANO 4-1

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 3-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-1

CELTA-BARCELLONA 2-0

Domenica

GETAFE-GIRONA ore 12

EIBAR-BETIS ore 14

REAL MADRID-VILLARREAL ore 16.15

VALLADOLID-ATHLETIC ore 18.30

HUESCA-VALENCIA ore 20.45