© foto di J.M.Colomo

Solo un pareggio per l'Alaves che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Celta Vigo. Poche occasioni, un gol annullato dal VAR al Celta Vigo nel finale, le due squadre si accontentano di un punto e l'Alaves sale a 37 punti e il Celta a quota 25.

Questo il programma completo del 25° turno di Liga:

Venerdì

ESPANYOL-HUESCA 1-1

Oggi

GETAFE-RAYO VALLECANO 2-1

SIVIGLIA-BARCELLONA 2-4

ALAVES-CELTA 0-0

ATHLETIC-EIBAR ore 20-45

Domani

LEGANES-VALENCIA ore 12

ATLETICO-VILLARREAL ore 16.15

VALLADOLID-BETIS ore 18.30

LEVANTE-REAL MADRID ore 20.45