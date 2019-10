Ligue 1, il PSG travolge l'Angers e consolida la vetta: Icardi dal 1' e in gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain travolge l'Angers nel nono turno di Ligue 1. A decidere la sfida giocata questo pomeriggio al Parc des Princes sono state le reti di Sarabia al 13', di Icardi al 37' (secondo gol stagionale e primo nel campionato francese per l'ex Inter), di Gueye al 59' e di Neymar al 90'. Grazie a questa vittoria la squadra di Tuchel allunga in classifica proprio sull'Angers, consolidando la vetta in solitaria a quota 21 punti (+5 sui rivali odierni e sul Nantes, in campo stasera col Nizza).

Il programma completo del 9° turno di Ligue 1:

Ieri

AMIENS-MARSIGLIA 3-1

Oggi

PSG-ANGERS 4-0

DIGIONE-STRASBURGO (20)

MONTPELLIER-MONACO (20)

TOLOSA-BORDEAUX (20)

BREST-METZ (20)

NANTES-NIZZA (20)