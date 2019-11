© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Rennes che ha battuto l'Amiens 3-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 35' con Guirassy ma quattro minuti dopo i padroni di casa hanno pareggiato con Hunou e poi nella ripresa ha trovato la rimonta con Niang e il tris con il rigore di Raphinha. Con questo successo il Rennes sale a 18 punti e lascia l'Amiens a quota 16.

LIGUE 1 - TURNO 13

Nizza-Bordeaux 1-1

Brest-Paris Saint-Germain 1-2

Lille-Metz 0-0

Monaco-Dijon 1-0

Strasburgo-Nimes 4-1

Reims-Angers 0-0

Domenica

Rennes-Amiens 3-1

ore 17 - Montpellier-Tolosa

ore 17 - Nantes-Saint-Etienne

ore 21 - Marsiglia-Lione