© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Lille Christophe Galtier è amareggiato al termine della sconfitta contro il Chelsea. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della UEFA: "C'è frustrazione. Abbiamo pareggiato al momento giusto, avevo cercato di rafforzare il centrocampo per riconquistare la palla più in avanti, ma non ha funzionato: abbiamo concesso un gol. L'apprendimento è difficile, dobbiamo lavorare di più per migliorare".