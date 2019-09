Lille, Galtier: "Ritroviamo la Champions dopo 7 anni, ma senza pressioni"

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha così presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League di domani contro l'Ajax: "Incredibile, ancora non ci credo. Anche se non siamo favoriti, abbiamo la possibilità di giocare in una competizione del genere. Non sentiamo stress, siamo soltanti concentrati: i miei ragazzi si sono allenati bene stamani e siamo molto felici di prendere parte alla Champions. Senza pressioni e invidie, ma solo determinati. Torniamo 7 anni dopo dall'ultima volta che ci abbiamo partecipato, e non penso che la competizione sia cambiata troppo. Di certo è la più bella che una squadra possa fare!".

Quindi anche qualche considerazioni sull'avversario, l'Ajax: "Non credo si siano indeboliti, nonostante abbiano perso giocatori importanti. E nel loro DNA c'è la qualità tecnica, l'andare in percussione con il gioco collettivo... Giocano un calcio modernissimo, e sono avanti rispetto a tutto il mondo".