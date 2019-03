© foto di Andrea Losapio

Il prossimo 14 aprile alle 21 è in programma la sfida tra Lille e PSG, le prime due della classe di Ligue 1. Tuttavia secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, questo big match potrebbe essere anticipato al venerdì 11 a causa del patto sui gilet gialli, in quanto la polizia non sarebbe in grado di tenere sotto controllo la sicurezza anche domenica sera per un altro grande evento.