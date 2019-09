© foto di Giulia Borletto

Sarà Olympique Lione-Zenit San Pietroburgo il match d'esordio per entrambe le formazioni nella nuova edizione della Champions League. Per i francesi ha parlato in conferenza stampa il capitano Jason Denayer: "Le mie condizioni? Ho avuto qualche problemi ma ho fatto un lavoro specifico e mi sento bene. Sono pronto per domani. Lo Zenit? È un'ottima squadra, che spesso domina il proprio campionato. Ha grandi qualità e non sarà semplice batterla. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa e per questo dobbiamo puntare a tutti i costi alla vittoria. Il feeling con Andersen? Ci alleniamo quotidianamente per per migliorare e cancellare cose che non vanno bene. Joachim è appena arrivato. È giovane, ha molte qualità e un grande potenziale. È normale che abbia bisogno di un momento di adattamento, ma andrà sempre meglio durante le partite".