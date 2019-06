© foto di PhotoViews

Ralf Rangnick, direttore sportivo che in questa stagione ha anche ricoperto il ruolo di allenatore del Lipsia, ha parlato di Timo Werner, il cui contratto è in scadenza nel 2020: "La sua volontà è quella di non rinnovare il contratto con noi. Fin qui non ci sono stati club interessati o qualcuno che ci abbia detto che vuole parlare con Timo e acquistarlo. Non è una buona idea per lui arrivare a questa situazione, a un anno dalla scadenza del contratto. Sarà difficile la convivenza con i tifosi che valuteranno le sue prestazioni".