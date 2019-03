LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Tris Chelsea, vince il Valencia

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per i sedicesimi di finale di Europa League. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

Chelsea-Dinamo Kiev 3-0

Valencia-Krasnodar 2-1

CHELSEA-DINAMO KIEV 3-0

FISCHIO D’INIZIO

1' - Subito Chelsea in avanti con Pedro che serve Zappacosta sulla corsia di destra, il suo cross viene deviato in corner.

8' - Dominio Chelsea in queste prime battute di match: lancio profondo alla ricerca di Pedro, Boyko chiama il pallone e lo fa suo.

13' - Si fa vedere la Dinamo Kiev con un calcio di punizione affidato a Tsygankov, il suo cross viene allontanato di testa da David Luiz.

17' - Gol di Pedro!! Chelsea in vantaggio!! L'ex Barça parte dalla corsia di sinistra, scambia con Giroud - che gli restituisce il pallone di tacco - e fulmina Boyko da posizione ravvicinata.

22' - Pedro!! Chelsea ad un passo dal raddoppio!! Conclusione ravvicinata dell'attaccante, Boyko si salva e respinge.

25' - Barkley!! Ancora un'occasione per il Chelsea!! Pallone filtrante di Kovacic che trova il centrocampista in area. La sua conclusione trova la risposta di piede di Boyko.

29' - Monologo Chelsea con Pedro che riceve da Giroud ma cade in area al contatto con un avversario. Tutto regolare per il direttore di gara.

32' - Rischia molto Marco Alonso che in area di rigore devia in corner un cross di Kedziora con un braccio.

34' - Pedro!! Occasione per il Chelsea!! Nuovo lancio di David Luiz che trova l'ex Barça in area. La sua conclusione al volo trova l'ennesima risposta di Boyko che salva tutto con un gran riflesso.

35' - Marcos Alonso!! Occasione per il Chelsea!! Willian sfonda sulla corsia di sinistra e serve a rimorchio l'ex viola che calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Burda in corner.

40' - Ultimi cinque minuti della prima frazione di gara a Stamford Bridge. Dominio Chelsea sulla Dinamo Kiev ma la squadra di Sarri è avanti solo 1-0.

44' - Pedro!! Ancora lo spagnolo al tiro: il numero 11 del Chelsea riceve da Barkley in area e conclude a giro, Boyko blocca centralmente.

—INTERVALLO—

49' - Contropiede fallito dalla Dinamo Kiev, il pallone profondo di Tsygankov per Rusyn non viene raccolto dalla punta ucraina.

52' - Pedro!! L'attaccante del Chelsea prova la conclusione sul secondo palo, ma Boyko si distende e neutralizza.

57' - Ancora Chelsea con un calcio d'angolo prolungato sul primo palo da Jorginho. La sfera arriva a David Luiz, anticipato da Shabanov.

64' - Gol di Willian!! Raddoppia il Chelsea!! Calcio di punizione delicato dell'esterno brasiliano con il pallone che aggira la barriera ed entra non lontano dall'incrocio dei pali.

67' - Kedziora si sovrappone sulla fascia destra. Il terzino della Dinamo Kiev prova il traversone verso il centro, Marcos Alonso gli sbarra la strada.

73' - Sydorchuk prova la conclusione dalla trequarti campo. Il pallone si perde alto sopra la traversa della porta di Kepa.

76' - Momento favorevole alla Dinamo Kiev con Tsygankov che prova un traversone dalla corsia di sinistra, Kepa chiama il pallone e lo fa suo.

77' - Marcos Alonso!! Diagonale dell'ex Fiorentina all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione si spegne a fondo campo.

83' - Loftus-Cheek!! Occasione per il Chelsea!! Assist di Pedro per il giovane centrocampista che entra in area ma calcia sopra la traversa.

85' - Spinge la Dinamo Kiev con Kedziora che crossa verso il centro dell'area di rigore, David Luiz fa buona guardia in area e allontana di piede.

86' - Sydorchuk prova la conclusione dalla distanza, il pallone termina sul fondo non lontano dalla porta di Kepa.

90' - Gol Hudson-Odoi!! Terzo gol del Chelsea!! Ripartenza dei Blues con Giroud che appoggia all'indietro per il giovane classe 2000, abile a superare Boyko per la terza volta.

FISCHIO FINALE

VALENCIA-KRASNODAR 2-1

FISCHIO D’INIZIO

4' - Rodrigo lavora un buon pallone sulla sinistra. Il numero 19 del Valencia serve l'accorrente Lato ma il suo cross è fuori dalla portata di tutti.

8' - Accelerazione del Valencia con Gameiro che fa proseguire per Gonçalo Guedes ma la sua conclusione a botta sicura termina in curva.

11' - Gol di Rodrigo!! Valencia in vantaggio!! Ripartenza affidata a Gameiro che riceve da Coquielin e apre subito per il numero 19. L'attaccante parte da metà campo, arriva fino al limite dell'area e calcia a giro superando Safonov.

17' - Gioco che rimane fermo per qualche minuto per un infortunio a Diakhaby, dopo le cure del caso l'ex Lille riprende il match.

24' - Gol di Rodrigo!! Raddoppia il Valencia!! Affondo sulla sinistra di Lato e pallone preciso per l'attaccante che trova la sua doppietta personale.

28' - Errore di Gameiro!! Valencia ad un passo dal tris!! Rodrigo si trasforma in assist-man e serve sul secondo palo il suo compagno di reparto che da pochi passi conclude direttamente su Safonov.

35' - Stolsky!! Conclusione dell'esterno del Krasnodar dalla distanza con Neto che blocca in due tempi. Il pallone però ha varcato la linea del fondo, sarà corner.

40' - Si va vedere ancora il Krasnodar. Torre di Kabore sugli sviluppi di un corner, Gabriel Paulista svetta più alto di tutti e riesce ad allontanare la minaccia.

47' - Spajic!! Occasione per il Krasnodar!! Cross di Petrov per il difensore serbo che da pochi passi mette alto di testa.

—INTERVALLO—

48' - Wanderson prova la conclusione dalla distanza in seguito ad un calcio d'angolo ma il pallone calciato dal numero 7 del Krasnodar si perde sul fondo.

53' - Petrov!! Continua a creare gioco il Krasnodar con un traversone di Wanderson per il difensore ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

56' - Discesa sulla corsia di destra di Petrov, il traversone del terzino del Krasnodar non trova però nessun compagno di squadra.

62' - Gol di Claesson!! Il Krasnodar accorcia le distanze!! Lancio lungo per l'attaccante che sorprende Piccini sulla fascia sinistra, entra in area e batte Neto.

67' - Fatica a creare gioco il Valencia in questa ripresa. L'iniziativa è tutta in mano al Krasnodar che adesso cerca il gol del pareggio.

72' - Prova a farsi vedere con un calcio piazzato la formazione di casa ma il traversone di Parejo dalla sinistra viene impennato da Martynovich e bloccato da Safonov.

75' - Sempre Krasnodar in possesso del pallone con Kabore che effettua un cross morbido per Claesson ma l'attaccante svedese non riesce ad arrivare sul suggerimento del compagno.

78' - Discesa sulla fascia destra di Soler che crossa verso il centro dell'area, Martynovich sbaglia il rinvio poi Safonov si scontra prima con Olsson e poi spazza di piede fuori dall'area di rigore.

82' - Che rischio di Safonov!! Il portiere del Krasnodar fallisce il doppio passo fuori dall'area favorendo Sobrino ma ritorna subito sulla sfera bloccandola a terra con le mani.

87' - Dopo un momento di difficoltà, il Valencia prova a tornare a costruire trame offensive. Cheryshev aggancia in area ma prima di calciare viene fermato in corner.

89' - Santi Mina!! Colpo di testa nel neo entrato fra le file del Valencia ma il pallone si spegne a fondo campo.

FISCHIO FINALE

