LIVE TMW - È il giorno di Tottenham-Borussia Dortmund: le scelte iniziali

© foto di Imago/Image Sport

Segui il live della partita Tottenham-Borussia Dortmuind, CLICCA QUI!

20.26 - Formazioni ufficiali

Tottenham 3-4-1-2 - Lloris; Sanchez, Foyth, Alderweireld; Aurier, Sissoko, Winks, Vertonghen; Eriksen; Son, Lucas Moura.

Borussia Dortmund 4-2-3-1 - Burki; Hakim; Toprak, Diallo, Zagadou; Delaney, Witsel; Sancho, Dahoud, Pulisic; Gotze

19.07 - Tottenham arrivato a Wembley

Il Tottenham è arrivato pochi minuti fa a Wembley. Alle 21.00 il fischio d'inizio della sfida con il Borussia Dortmund:

17.45 - Witsel suona la carica

Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, attraverso il suo profilo Twitter, suon la carica in vista della sfida con il Tottenham: "Totalmente concentrati e preparati per la grande sfida di stasera. In Champions tutte le gare sono speciali".

Fully focused and prepared for a big game ahead 💪🏽🐝@ChampionsLeague nights are always special, let’s go boys! 🤩#THFCBVB #AW28 pic.twitter.com/dCdpZqHiob — Axel Witsel (@axelwitsel28) 13 febbraio 2019

16.43 - Favre senza Reus

Lucien Favre è costretto a rinunciare al suo miglior giocatore, Marco Reus. Al suo posto Mario Götze in posizione di trequartista, con Paco Alcácer come centravanti.

15.34 - La difesa del Tottenham dovrà fare particolare attenzione questa sera contro il Borussia. Nei quattro precedenti in competizioni europee, la squadra tedesca è sempre andata a segno contro gli Spurs.

4 - Il Borussia Dortmund non è mai rimasto a secco di gol contro il Tottenham in competizioni europee (quattro gare). Attacco.#TottenhamDortmund — OptaPaolo (@OptaPaolo) 13 febbraio 2019

14.31 - Il peso dell'attacco su Llorente

L'esperienza non gli manca di certo, ma per Fernando Llorente quella di stasera sarà una sfida importante e difficile: a maggior ragione considerando che l'ultima volta che l'iberico è stato impiegato da titolare risale a quasi un anno e mezzo fa. Era la sfida dei gironi 17/18 contro l'APOEL Nicosia. Poi solo 36 minuti nelle otto successive sfide giocate dal Tottenham fino a oggi.

14.05 - Hitzfeld: "Kane insostituibile per Pochettino"

Ottmar Hitzfeld, vincitore di una Champions League nel 1997 con il Borussia Dortmund, ha parlato a Focus prima della sfida di Champions contro il Tottenham. "Favre è un tattico che imposterà la sua squadra senza Reus. Gotze sta crescendo, trovando la giusta sicurezza. Kane? Non è sostituibile, segna un gol in quasi tutte le partite. Meglio non lasciare campo aperto, sicuramente ci sarà sorpreso per il ritmo impresso dagli Spurs

13.47 - Le parole di Lucien Favre

Potrebbe essere un Borussia Dortmund senza punti di riferimento stasera: il tecnico Favre pensa infatti ad una panchina, sarebbe sorprendente, per Alacer e ad una squadra con Gotze falso nove. Curioso che se questa fosse la scelta, sia gialloneri che Tottenham scenderebbero in campo senza i propri bomber principi.

13.10 - Le parole di Lucien Favre

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato prima della sfida contro il Tottenham."La gara con l'Hoffenheim? È finita, Dobbiamo essere positivi, fa parte del gioco e abbiamo una squadra giovane. Non aiuta parlare degli infortunati, Zagadou è quasi pronto".

11.30 - La sicurezza di Pochettino: "Possiamo battere chiunque"

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato prima della sfida contro il Borussia Dortmund. "Per essere onesti sono rilassato, sono qui, pronto a combattere, pronto a vincere. Ma sono sempre eccitato quando stiamo per giocare. Questa è una stagione diversa, rispettiamo i nostri avversari e sappiamo non sarà facile. Ma possiamo battere chiunque".

11.00 - Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Dier; Sissoko, Eriksen, Son; Llorente. A disposizione: Gazzaniga, Aurier, Foyth, Wanyama, Walter-Peters, Lucas Moura, Lamela. Allenatore: Mauricio Pochettino.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Zagadou, Weigl, Schmelzer; Delaney, Witsel; Sancho, Gotze, Guerreiro; Paco Alcacer. A disposizione: Hitz, Toprak, Diallo, Pulisic, Dahoud, Larsen, Phillipp. Allenatore: Lucien Fravre.

10.40 - Stasera Tottenham-Borussia Dortmund

Questa sera seconda tornata di sfide di Champions League. Non solo i campioni d'Europa del Real Madrid, ma anche Tottenham-Borussia Dortmund, in un remake della sfida della scorsa stagione, quando i londinesi eliminarono (ai gironi) proprio i tedeschi. Pochettino dovrà fare a meno delle star Alli e Kane, mentre i teutonici stanno attraversando un momento particolare in campionato dopo il pari con l'Hoffenheim.