LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18:55) - Finali: Arsenal ok, Lazio ko

21:00 - Sono terminate le partite delle ore 18:55, ecco i risultati finali e la classifica dopo la prima giornata di Europa League:

Girone A

APOEL - Dudelange 3-4

Qarabag-Siviglia 0-3

Classifica: Siviglia 3, Dudelange 3, APOEL 0, Qarabag 0.

Girone B

Copenaghen - Lugano 1-0

Dinamo Kiev - Malmo 1-0

Classifica: Copenaghen 3, Dinamo Kyev 3, Malmo 0, Lugano 0.

Girone C

Basilea - Krasnodar 5-0

Getafe - Trabzonspor 1-0

Classifica: Basilea 3, Getafe 3, Trabzonspor 0, Krasnodar 0.

Girone D

Lask Link - Rosenborg 1-0

PSV Eindhoven - Sporting 3-2

Classifica: LASK Link 3, PSV 3, Rosenborg 0, Sporting 0.

Girone E

Cluj - Lazio 2-1

Rennes - Celtic 1-1

Classifica: Cluj 3, Rennes 1, Celtic 1, Lazio 0.

Girone F

Eintracht Francoforte - Arsenal 0-3

Standard Liegi - Guimaraes 2-0

Classifica: Arsenal 3, Standard Liegi 3, Guimaraes 0, Eintracht Francoforte 0.

APOEL - DUDELANGE 3-4 (gruppo A)

18:55 - Si parte!

35' - Dopo un primo tempo senza emozioni, gli ospiti si divorano la prima occasione da gol con Mendy, che calcia malissimo.

36' - SINANI!!! IL DUDELANGE SBLOCCA LA SFIDA DI NICOSIA!!! Gran passaggio in profondità di Bernier, Sinani controlla e supera il portiere di casa con un gran tocco sotto!!!

19:41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

51' - BERNIER!!! GLI OSPITI TROVANO IL 2-0!!! Gran conclusione di Bernier dopo un errore della difesa di casa!!!

54' - PAVLOVIC!!! L'APOEL ACCORCIA LE DISTANZE!!! Si riapre tutto a Nicosia!!!

55' - CLAMOROSO!!! I PADRONI DI CASA RIAPRONO TUTTO SU CALCIO DI RIGORE!!! De Vincenti non sbaglia dal dischetto!!!

58' - RIMONTA INCREDIBILE PER L'APOEL!!! Pavlovic effettua il sorpasso, il tutto nel giro di quattro minuti!!!

72' - STOLZ!!! ARRIVA IL PAREGGIO DEL DUDELANGE!!! Sta succedendo di tutto al NEO GSP di Nicosia!!!

82' - SINANI!!! INCREDIBILE A NICOSIA!!! Giocata di prestigio e colpo da biliardo imparabile!!!

20:45 - FINISCE IL MATCH!!! Il Dudelange chiude una sfida incredibile e conquista i primi tre punti. L'APOEL deve assolutamente ripartire.

QARABAG - SIVIGLIA 0-3 (gruppo A)

18:55 - Si parte!

15' - Hernandez prova la conclusione di testa, ma il giocatore degli andalusi schiaccia troppo il pallone che si impenna sopra la traversa.

19:42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

62' - CHICHARITO HERNANDEZ!!! SIVIGLIA IN VANTAGGIO!!! Gran gol su calcio di punizione, parabola praticamente imprendibile!!!

78' - MUNIR EL HADDADI!!! UN GOL PAZZESCO!!! Tocco sotto spettacolare su suggerimento di Banega!!!

85' - TORRES!!! IL SIVIGLIA CALA IL TRIS!!! Dopo aver sprecato gli andalusi chiudono il match con la terza rete!!!

20:47 - FINISCE IL MATCH!!! La squadra di Lopetegui chiude la prima in Europa League con una vittoria preziosa su un campo complicato.

COPENAGHEN - LUGANO 1-0 (gruppo B)

18:55 - Si parte!

35' - Pochissime emozioni fino a questo momento, entrambe le squadre non riescono ad impensierire i due portieri.

19:41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Santos non sbaglia dopo l'errore del portiere ospite!!!

73' - Gol annullato al Lugano per via di una posizione irregolare.

20:47 - FINISCE IL MATCH!!! Arriva il massimo risultato con il minimo sforzo per i padroni di casa, ma comunque gli ospiti hanno tentato di pareggiare i conti fino all'ultimo minuto utile. Una buona prestazione in vista della prossima sfida.

DINAMO KYEV - MALMO 1-0 (gruppo B)

18:55 - Si parte!

19:41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

70' - Ritmi molto alti, ma inevitabilmente ci sono moltissimi errori da entrambe le parti. Meglio i padroni di casa, ma punteggio ancora fermo sullo 0-0.

84' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! BUYALSKYY SBLOCCA IL MATCH!!! Invenzione di Shepelev che apre per il numero 29, il suo diagonale è imparabile!!!

20:47 - FINISCE IL MATCH!!! Con un gol nel finale i padroni di casa chiudono la prima con una vittoria importantissima, ora il Malmo deve subito riscattarsi nel prossimo impegno.

BASILEA - KRASNODAR 5-0 (gruppo C)

18:55 - Si parte!

10' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL BASILEA SBLOCCA LA SFIDA!!! Bua sfrutta un errore grossolano di Martynovich, superando con un gran tiro di esterno Safonov!!!

36' - ARTHUR! OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Gran colpo di testa che però esce di pochissimo!

40' - BUA!!! IL RADDOPPIO DEL BASILEA CON UN GRAN TOCCO SOTTO!!! Magistrale l'apertura di Stocker!!!

19:41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

52' - ZUFFI!!! IL BASILEA TROVA IL TERZO GOL!!! Krasnodar assente ingiustificato!!!

55' - VILHENA!!! AUTOGOL CLAMOROSO!!! Deviazione sfortunata dell'olandese, i padroni di casa calano il poker!!!

79' - OKAFOR!!! ARRIVA IL 5-0 PER IL BASILEA!!! Altro errore da parte della difesa del Krasnodar, i padroni di casa non sbagliano!!!

20:44 - FINISCE IL MATCH!!! Il Basilea trionfa con un netto 5-0, partita da incubo per il Krasnodar che ora dovrà ripartire al meglio.

GETAFE - TRABZONSPOR 1-0 (gruppo C)

18:55 - Si parte!

18' - ANGEL!!! IL GETAFE SBLOCCA LA SFIDA!!! Gran cross sul secondo palo, il numero 9 dei padroni di casa si coordina e supera Cakir con un gran colpo di testa!!!

19:43 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:59 - Si riparte!

20:48 - FINISCE IL MATCH!!! Si chiude nel migliore dei modi il primo match per il Getafe, che grazie al gol nel primo tempo di Angel conquista i primi tre punti.

LASK LINZ - ROSENBORG 0-0 (gruppo D)

18:55 - Si parte!

32' - Poche emozioni, ma i padroni di casa stanno esprimendo un buon calcio.

48' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL LASK PASSA IN VANTAGGIO GRAZIE AD HOLLAND!!! Il numero 25 gira in porta il pallone sugli sviluppi di un corner!!!

19:44 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:58 - Si riparte!

20:46 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa iniziano nel miglior modo questa competizione, decisiva la rete di Holland allo scadere del primo tempo.

PSV - SPORTING 3-2 (gruppo D)

18:55 - Si parte!

20' - MALEN!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Pallone allontanato dalla difesa orange, il numero 9 mette giù il pallone e prova il tiro a giro sul secondo palo, Ribeiro non può farci nulla!!!

25' - IL PSV RADDOPPIA!!! Autogol di Coates, che nel tentativo di anticipare Malen devia il pallone nella propria porta!!!

38' - CALCIO DI RIGORE PER LO SPORTING!!!

39' - BRUNO FERNANDES!!! IL PORTOGHESE NON SBAGLIA!!! Esecuzione perfetta, lo Sporting rientra in partita!!!

19:42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

48' - TRIS DEL PSV!!! Baumgartl, sugli sviluppi di un corner, trova la rete vincente!!!

71' - BRUNO FERNANDES! Il centrocampista portoghese si mette in proprio e calcia, pallone deviato sul fondo!

82' - MENDES!!! LO SPORTING RIAPRE IL MATCH!!! Ora può succedere davvero di tutto!!!

20:45 - FINISCE IL MATCH!!! Inutile la rete nel finale di Mendes, il PSV rischia ma alla fine porta a casa una vittoria fondamentale.

CLUJ - LAZIO 2-1 (gruppo E)

18:55 - Si parte!

25' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! LA LAZIO SBLOCCA IL MATCH GRAZIE A BASTOS!!!

41' - DEAC!!! IL CLUJ TROVA IL PAREGGIO SU CALCIO DI RIGORE!!! Gran conclusione da parte del numero 10 dei padroni di casa!!!

19:42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

75' - OMRANI!!! IL CLUJ PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore da parte della difesa laziale, padroni di casa avanti!!!20:46 - FINISCE IL MATCH!!! Nonostante gli assalti finali la Lazio non trova il gol del pareggio, vittoria importantissima per il Cluj. CLICCA QUI PER RIVIVERE IL LIVE.

RENNES - CELTIC 1-1 (gruppo E)

18:55 - Si parte!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL RENNES!!!

38' - NIANG!!! IL RENNES PASSA IN VANTAGGIO!!! L'ex Milan e Torino non sbaglia, portiere da una parte e pallone dall'altra!!!

19:41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:57 - Si riparte!

59' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Christie non sbaglia dal dischetto, gli scozzesi trovano il gol del pareggio!!!

64' - GRENIER! RENNES AD UN PASSO DAL GOL! L'ex Roma ci prova su calcio di punizione, palla che esce di pochissimo!

92' - Celtic che rimane in dieci per via del rosso a Bayo.

20:46 - FINISCE IL MATCH!!! Buon pareggio per il Celtic, che ferma in casa il Rennes. Due rigori decisivi che regalano un punto ad entrambe le formazioni.

EINTRACHT FRANCOFORTE - ARSENAL 0-3 (gruppo F)

18:55 - Si parte!

5' - Prima occasione del match per l'Arsenal, ma la conclusione di Torreira termina alta.

12' - Si fa vedere anche Andre Silva, ma la sua conclusione dalla distanza si perde ampiamente sul fondo.

19' - Ancora Andre Silva, il lusitano si mette in proprio e calcia: pallone deviato in corner, buona occasione per i tedeschi.

33' - MIRACOLO DI TRAPP! Smith Rowe si trova davanti al portiere dell'Eintracht, ma al momento del tiro si fa ipnotizzare! Occasione colossale per l'Arsenal, match che rimane fermo sullo 0-0.

38' - WILLOCK!!! L'ARSENAL PASSA IN VANTAGGIO!!! Controllo e sterzata decisiva, una deviazione favorisce l'attaccante dell'Arsenal!!!

19:42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:58 - Si riparte!

56' - TRAVERSA DI XHAKA! Il centrocampista dell'Arsenal scaglia un gran tiro su punizione da posizione decentrata, palla sul legno!

68' - I padroni di casa stanno aumentando il ritmo, ma al momento l'Arsenal riesce a gestire la pressione da parte dei tedeschi.

79' - ROSSO PER KHOR!!! Il giocatore tedesco rimedia il secondo giallo, Eintracht che rimane in dieci uomini!!!

83' - AUBAMEYANG! L'ARSENAL SI DIVORA IL 2-0! Occasione sprecata per i Gunners!

85' - SAKA!!! L'ARSENAL CHIUDE IL MATCH!!! Pepe serve il giovane dell'Accademy che controlla dal limite e supera Trapp con un gran tiro a giro!!!

88' - AUBAMEYANG!!! I GUNNERS CALANO IL TRIS!!! Altro errore da parte dei padroni di casa, l'attaccante gabonese non sbaglia!!!

20:44 - FINISCE IL MATCH!!! L'Arsenal dilaga nel finale dopo aver sofferto, decisiva l'espulsione di Khor nel finale. Ora l'Eintracht dovrà cercare di riprendersi immediatamente.

STANDARD LIEGI - GUIMARAES 2-0 (gruppo F)

18:55 - Si parte!

8' - Poche emozioni da gol in questi primi minuti di gioco, le due squadre stanno cercando spazi in fase offensiva.

19:42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19:58 - Si riparte!

66' - Partita con zero gol e poche emozioni, entrambe le squadre non riescono a trovare l'imbucata giusta in attacco.

66' - STANDARD IN VANTAGGIO!!! La rete è arrivata con il più classico degli autogol, decisiva la deviazione di Hanin!!!

91' - MPOKU CHIUDE IL MATCH!!! Tre punti fondamentali per lo Standard!!!

20:47 - FINISCE IL MATCH!!! Grazie ad un autogol e ad una rete di M'Poku nel finale i padroni di casa conquistano tre punti molto importante contro il Guimaraes.

