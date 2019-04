© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato della prossima doppia sfida di Champions contro il Barcellona: "Come fermeremo Messi? Non ne ho idea. Vedremo nei prossimi giorni, ma tutti insieme dovremo riuscirci. Per me non deve mai essere un giocatore contro un altro, l'unico modo che conosco per difendere è muoversi da squadra. Fermare Messi però sarà durissima, è il migliore al mondo".