Liverpool, per Herbie Kane probabile prestito: tre club interessati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool è disposto ad ascoltare le offerte per Herbie Kane, centrocampista classe 1998 che non sta trovando molto spazio in prima squadra. Per permettere al ragazzo di crescere, i Reds stanno valutando di cederlo in prestito a gennaio: sulle sue tracce ci sono Hull City, Swansea e Rangers. Lo riporta Football Insider.