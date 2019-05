Liverpool, per l'attacco piace l'ex Lazio Felipe Anderson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La buona stagione con la maglia del West Ham, 10 reti e cinque assist in 4o presenze, di Felipe Anderson non è passata inosservata oltremanica con l’ex laziale che potrebbe cambiare casacca dopo appena un anno a Londra con gli Hammers. L’esterno offensivo classe ‘93 come rivela Sky Sports è infatti finito nel mirino del Liverpool che lo vorrebbe per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.