Liverpool, Van Dijk: "Vincere la Champions League è stato solo l'inizio"

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di ESPN: "Abbiamo vinto la Champions, il trofeo più importante ma questo è solamente l'inizio. È finito il momento di festeggiare, adesso bisogna cominciare a lavorare. L'aver lottato fino alla fine in campionato è un merito, ma non riuscire a vincere è stata una delusione. Sappiamo che anche le altre squadre miglioreranno, ma non abbiamo paura di affrontare questa sfida".

Quindi due battute anche sulle sue possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "Vedere il tuo nome associato ad un trofeo del genere è grandioso, ma l'unica cosa che conta per me è proseguire su questi alti livelli".