M'Gladbach, Hecking: "Non abbiamo più fiducia ma non siamo morti"

Dopo il 2-2 arrivato in casa contro l'Hoffenheim, il tecnico del Borussia M'Gladbach Dieter Hecking ha cercato di spiegato l'ennesima gara senza vittoria della sua squadra: "Non abbiamo più fiducia in noi stessi e questo si è notato a lunghi tratti nel primo turno. Non avevamo sicurezza. Dopo il loro vantaggio abbiamo giocato molto male fino al primo tempo. La squadra si è rimessa in piedi dopo il 1-2 di nuovo. Ha dimostrato però di non essere morta".