Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria. Su Dani Olmo: "È stato nella giovanili del Barcellona e normalmente chi vi gioca è un buon calciatore. Ha avuto il coraggio di trasferirsi in Croazia ed è stata una scelta azzeccata. È stato uno dei migliori giocatori degli Europei Under 21 con un incredibile lavoro etico".