Mason Greenwood ha offerta un'altra grande prestazione contro l'Inter, segnando anche il gol decisivo, e Ole Gunnar Solskjaer crede che il ragazzo sia pronto per la prima squadra del Manchester United: "Il ragazzino ha solo 17 anni e sta imparando nell'allenamento quotidiano con questi ragazzi. È stato con noi negli ultimi mesi, è cresciuto in fiducia, è cresciuto di statura e, come ho detto prima, quando hai giocatori che giocano così è difficile tenerli fuori. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra con lui, ha solo 17 anni, ci saranno alti e bassi ma si sta godendo il suo calcio. Non abbiamo mai pensato di mandarlo in prestito, è uno che dobbiamo tenere qui, e farlo giocare quando sentiamo che è un bene per lui e al momento sta bene. Mi ricorda un po 'la storia di Giggsy, non puoi davvero mandarlo in prestito e per me è pronto per essere in questa squadra"