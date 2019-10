© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo nome per le corsie esterne del Manchester City. Secondo quanto rilanciato da SkySport il club allenato da Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. Il 22enne nella stagione in corso ha messo a referto 4 gol e 3 assist in nove presenze.