© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le tante voci che vorrebbero un suo addio al Manchester United, Paul Pogba potrebbe decidere di rinnovare il contratto con il club inglese. I Red Devils, infatti, avrebbero avviato i contatti con il centrocampista francese e Mino Raiola per convincere il giocatore a restare a Old Trafford anche nelle prossime stagioni, allontanando così Real Madrid e Juventus. Lo riporta The Times.