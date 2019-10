© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David de Gea e Paul Pogba non saranno a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer per la difficilissima sfida di domenica contro il Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico norvegese ai microfoni di Sky Sports UK: i due si uniscono a Jesse Lingard, mentre dovrebbero recuperare Shaw e Wan-Bissaka. In porta andrà l'ex Sampdoria, Romero.