Il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza dopo il pari casalingo dei Red Devils contro il Chelsea: "Sentivamo di dover vincere questa partita. I ragazzi hanno iniziato molto bene, hanno creato occasioni e siamo passati in vantaggio. Nella ripresa però non siamo riusciti a recuperare la qualità che avevamo avuto nel primo tempo. È stata una buona partita, l'avrebbero potuta vincere entrambe quindi probabilmente il pareggio è il risultato più giusto. Probabilmente va meglio a loro che a noi, ma dobbiamo ricomporci e vincere le ultime due gare di campionato". Chiosa finale sull'errore di De Gea: "È stato eccezionale in questo club, aveva avuto una buona reazione dopo la partita con il City e avevo fiducia in lui. Sa che avrebbe potuto fare meglio sul loro gol, ma fa parte del gioco".