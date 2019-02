© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelino Garcia Toral, tecnico del Valencia, ha commentato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League della sua squadra dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Celtic: "Siamo stati superiori ma i primi 35' non mi sono piaciuti. Poi abbiamo dominato e potevamo segnare in qualsiasi momento, dopo l'espulsione è stato tutto più semplice. Abbiamo però messo in campo poca intensità. Sorteggio? Preferirei evitare una squadra spagnola, vorrei misurarmi con altre formazioni".