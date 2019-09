© foto di Imago/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha confermato come la presenza di Leo Messi nella prima di Champions contro il Borussia Dortmund non sia affatto scontata. Anzi. E il Mundo Deportivo prova a spiegare meglio la situazione: la Pulce farà un provino nella giornata di lunedì, quando la squadra blaugrana effettuerà la rifinitura alla Ciutat Esportiva Joan Gamper (e non come di consueto allo stadio che il giorno seguente ospieterà la gara, il Signal Iduna Park). L'appuntamento è previsto per le ore 12, lì Messi svolgerà la seduta per capire se il problema muscolare alla gamba è definitivamente superato oppure no.

Ricordiamo che Barcellona e Dortmund sono nello stesso girone di Inter e Slavia Praga.