Modric come Kakà. 11 anni dopo, il Pallone d'Oro in carica esce agli ottavi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Modric come Kakà. Erano 11 anni che il Pallone d'Oro in carica non usciva agli ottavi di finale. L'ultimo fu il brasiliano, trascinatore del Milan campione d'Europa nel 2007 e premiato con il massimo riconoscimento individuale a fine anno. I rossoneri, da campioni in carica, salutarono l'anno successivo già agli ottavi di finale contro l'Arsenal. Da allora il Pallone d'Oro è stato solo questione fra Cristiano Ronaldo e Messi dove ad eccezione della Champions 2014-15 con il Barcellona eliminato ai quarti di finale, si è arrivati sempre almeno fra le prime quattro.

Di seguito la lista dei vincitori del Pallone d'Oro e tra parentesi il risultato conseguito nella stagione successiva di Champions:

2007 - Kakà (ottavi di finale, eliminato dall'Arsenal)

2008 - Cristiano Ronaldo (finale, sconfitto dal Barcellona)

2009 - Lionel Messi (semifinale, eliminato dall'Inter)

2010 - Lionel Messi (campione, eliminato dal Manchester United)

2011 - Lionel Messi (semifinale, eliminato dal Chelsea)

2012 - Lionel Messi (semifinale, eliminato dal Bayern)

2013 - Cristiano Ronaldo (campione d'Europa)

2014 - Cristiano Ronaldo (Semifinale, eliminato dalla Juventus)

2015 - Lionel Messi (quarti di finale, eliminato dall'Atlético)

2016 - Cristiano Ronaldo (campione d'Europa)

2017 - Cristiano Ronaldo (campione d'Europa)

2018 - Luka Modric (ottavi di finale, eliminato dall'Ajax)