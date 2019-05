© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Equipe di questa mattina riporta la notizia dei tempi di recupero di Stevan Jovetic dopo l'operazione effettuata negli scorsi giorni a Lione in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ex Inter e Fiorentina, attualmente al Monaco, non potrà tornare in campo prima di novembre. Ennesimo lungo stop per un giocatore che non è mai esploso definitivamente proprio a causa dei tantissimi problemi fisici.