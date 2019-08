© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Svincolato dopo l'ultima esperienza vissuta tra Lazio e Juventus, Martin Caceres è stato proposto al Monaco. La squadra del Principato ha iniziato la stagione con due ko per 3-0 e dovrà correre ai ripari in queste ultime settimane di mercato. 32 anni, nell'ultima stagione per l'uruguayano ha raccolto appena 17 presenze in tutte le competizioni.