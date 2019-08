© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da "Presse-Océan" e "20 Minutes", il Nantes avrebbe messo gli occhi su Gennaro Gattuso, ex allenatore rossonero, per sostituire Vahid Halihodzic. Il tecnico calabrese avrebbe chiesto due giorni per dare una risposta al club transalpino.