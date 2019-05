© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sua esperienza con la Nazionale francese è terminata con il Mondiale del 2010 e da allora Raymond Domenech non ha più allenato. Ma adesso, finalmente, l'ex CT dei transalpini potrebbe rimettersi in sella: come riporta L'Equipe, il presidente del Nantes, Waldemar Kita, avrebbe contattato Domenech per affidargli la panchina del club francese, attualmente occupata da Vahid Halilhodzic.