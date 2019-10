© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere azzurro, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “La parata più difficile è stata l‘uscita bassa nel primo tempo. Sono stato anche fortunato perché l’ho presa sulla fronte però è stata una buona chiusura che per fortuna è servita per conquistare questa vittoria importantissima per noi

Salisburgo cliente difficile? Il Salisburgo è un cliente difficilissimo, l’abbiamo visto anche l’anno scorso. E’ una vittoria di sacrificio, carattere e umilità. Quelli che sono entrati hanno fatto la differenza. E’ stata una grande risposta da parte nostra, ora pensiamo alle prossime partite.

Margini di miglioramento? Giocando con continuità acquisisco fiducia e consapevolezza nei miei mezzi. Cerco di farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama in causa. Sono molto giovane, i margini sono ancora ampi".