Duro attacco di Samir Nasri a Mohamed Salah. Il centrocampista dell'Anderlecht, intervistato da Le Buteur, ha svelato qual è il calciatore con cui gli piacerebbe giocare e, soprattutto, quello con cui non vorrebbe. Queste le sue dichiarazioni: "Mahrez è un calciatore che gioca per la squadra, mentre Salah è molto più solista. Aspira solo a segnare, non dirò che è un egoista, ma in campo corre esclusivamente dietro ai gol e alle statistiche individuali. Con Mahrez, invece, puoi giocare l’uno-due. Se devo scegliere chi è il migliore attualmente, dico Mahrez. Non ho dubbi", le parole del francese di origini algerine. Mahrez e Salah sono, insieme a Sadio Mané, i tre candidati al Pallone d'Oro africano,