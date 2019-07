Newcastle, accordo con il PSG per Nsoki: 11 mln e 20% della rivendita

Dalla Francia all'Inghilterra, dalla Ligue 1 alla Premier League, dal PSG al Newcastle. Potrebbe essere questa la rotta di Stanley Nsoki, difensore dei parigini che tra le altre piace anche alla Lazio. Secondo RMC Sport, però, ci sarebbe un accordo tra PSG e Newcastle per il giocatore sulla base di 11 milioni di euro più il 20% di una futura rivendita. Adesso a Nsoki non resta che trovare l'intesa personale con i Magpies per chiudere l'operazione.