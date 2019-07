Newcastle, ipotesi Quique Sanches Flores al posto di Benitez

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo l'addio di Rafa Benitez, il Newcastle è alla ricerca di un nuovo allenatore e secondo le ultime indiscrezioni del Telegraph, il club inglese starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di riportare in Premier League Quique Sanches Flores. Il tecnico spagnolo ha recentemente lasciato la panchina dello Shanghai Shenhua e in Inghilterra ha già allenato il Watford.