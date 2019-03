© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Ajax e della Nazionale olandese Matthijs de Ligt, a segno nella sconfitta per 2-3 di ieri sera contro la Germania, ha parlato così in zona mista dopo il match di qualificazione a Euro 2020: "Nel primo tempo io e Van Dijk ci siamo meritati un 4 in pagella. Non abbiamo fatto abbastanza, anche se non siamo stati certo gli unici a giocare male. L'Olanda in generale ha fatto un brutto primo tempo. Nella ripresa però la Germania non ha avuto grandi chance a differenza nostra, quindi penso che alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".