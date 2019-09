© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria per 4-2 conquistata in casa della Germania, il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman ha detto: "La Germania e noi stessi siamo i favoriti per finire come primo e secondo nel gruppo. Abbiamo vinto qui e loro hanno vinto in casa nostra. Se entrambi raggiungiamo il nostro livello normale, saremo primi e secondi. Non importa chi è il primo o il secondo, entrambi parteciperemo all'Europeo", ha detto il ct olandese che poi ha aggiunto: "La squadra ha fatto qualcosa di più per vincere e ne è valsa la pena. Anche i tedeschi hanno avuto molte buone possibilità, ma abbiamo giocato per vincere la partita più di loro".