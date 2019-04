La cessione di Frenkie de Jong potrebbe essere la prima di una lunga serie di operazioni di mercato sull'asse Amsterdam-Barcellona. Lo ha ammesso il ds dell'Ajax, Marc Overmars, ai microfoni di Voetbal Zone: "Ci sono buoni rapporti con i catalani, vogliono parlarci per capire se ci interessa qualche loro giovane da prendere in prestito. Ovviamente non saranno tanti, non siamo una succursale e il nostro settore giovanile sforna già diversi talenti. Prenderemmo qualche elemento più esperto, che ancora non è esploso o ha fallito un paio di stagioni". Tutto, a questo punto, porta a pensare che i blaugrana abbiano la strada spianata per arrivare a Matthijs de Ligt, mentre i nomi buoni per i lancieri sono quelli di Todibo, Puig, Miranda e Oriol Busquets.