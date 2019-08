Paris Saint-Germain, Neymar in dubbio anche contro il Rennes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto durante la conferenza stampa in vista del match contro il Rennes. Argomento del giorno Neymar, che non scenderà in campo: "Si è allenato con il gruppo, ma nella seconda parte ha svolto un allenamento individuale". Molto probabilmente il brasiliano non giocherà nel posticipo di domani sera.