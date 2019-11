Paris Saint-Germain, Neymar torna titolare dopo un mese e mezzo

L’ultima gara da titolare l’aveva giocata il cinque ottobre scorso contro l’Angers, segnando anche una rete nel 4-0 dei parigini. Oggi dopo aver saltato le ultime quattro gare Neymar torna a indossare la maglia del Paris Saint-Germain dal primo minuto. Nonostante il suo viaggio a Madrid, per assistere alla Coppa Davis di tennis, non sia piaciuto particolarmente al tecnico Thomas Tuchel il brasiliano questa sera giocherà sulla trequarti al fianco di Di Maria e Draxler – e alle spalle di Icardi – nel 4-2-3-1 scelto per affrontare il Lille. Queste le formazioni ufficiali:

Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Navas; Miller, T. Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos; Di Maria, Neymar, Draxler; Icardi. All: Tuchel

Lille (5-3-2): Maignan; Çelik, Cast, Gabriel, Djalo, Reinildo; Xeka, André, Soumaré; Araujo, Ikoné. All: Galtier

