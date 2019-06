© foto di Imago/Image Sport

Il futuro di Matthijs De Ligt potrebbe essere al Paris Saint-Germain. Il club francese - secondo Sky Sport - avrebbe superato la concorrenza per il difensore dell'Ajax e della Nazionale olandese, al punto che l'agente Mino Raiola è atteso a Parigi per parlare con la dirigenza transalpina. La trattativa è in via di definizione e potrebbe chiudersi con il ritorno di Leonardo al PSG, il Barcellona è adesso costretto a rincorrere.