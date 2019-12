© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista realizzata con Fox Sport Argentina, Mauricio Pochettino ha parlato del proprio avvenire dopo il recente esonero dal Tottenham dopo più di cinque anni di collaborazione: "L'obiettivo è restare ad allenare in Europa. Ci sono molti progetti validi e interessanti da vagliare, ma ora è il momento solo di schiarirsi le idee. E' difficile che io torni in Argentina, mi serve comunque del tempo per superare l'esonero".