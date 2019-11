© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Tottenham Daniel Levy ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l'esonero di Mauricio Pochettino: "Eravamo estremamente riluttanti a fare questo cambiamento e non è una decisione presa dal Consiglio alla leggera, né in fretta. I risultati alla fine della scorsa stagione e all'inizio di quella in corso sono stati estremamente deludenti. Spetta al consiglio d'amministrazione prendere le decisioni difficili e questa è stata resa ancora più importante dai numerosi momenti memorabili che abbiamo passato con l'argentino ma lo facciamo nel migliore interesse del club. Vorrei ringraziare lui e il suo staff per tutto ciò che hanno fatto e saranno sempre i benvenuti qui. Abbiamo una squadra talentuosa. Dobbiamo cercare di rilanciarla riorganizzandoci e cercando di offrire una stagione migliore ai nostri tifosi".