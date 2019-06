Polonia U21, Michniewicz: "Con l'Italia sarà sfida completamente diversa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT della Polonia Czesław Michniewicz ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria dei suoi ragazzi nella gara inaugurale contro il Belgio, con uno sguardo già al prossimo avversario, gli Azzurri di Di Biagio. Queste le sue dichiarazioni nel post partita, riportate da Sport.pl:

"L'inizio dell'incontro è stato nervoso, come succede nei grandi tornei. Abbiamo avuto le nostre occasioni che abbiamo saputo sfruttare. La squadra ha segnato tre gol di fila, e per qualche tempo abbiamo controllato la partita. È un peccato avere concesso il 3-2, perché dopo è subentrato di nuovo il nervosismo.

Nel prossimo incontro giocheremo con i padroni di casa dell'Italia. Devo lodare la squadra per la saggezza e la dedizione, soffrire sul campo ci può stare. Abbiamo perso due gol, il che preoccupa, ma il risultato è andato a nostro favore. Sono contento di aver compensato lo svantaggio iniziale. Questo dimostra che c'è potenziale in questa squadra. Non prometto nulla, vogliamo vivere una bella avventura in questo torneo.

Durante la gara non abbiamo fatto cambi fino ai minuti finali perché il gioco stava andando avanti. Tuttavia, per l'Italia e la Spagna, i cambiamenti ci saranno certamente, perché saranno partite completamente diverse".