Porto, per Brahimi ieri distorsione alla caviglia

Nella partita contro la Roma Brahimi ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, in una rotazione avvenuta al minuto 65 della gara. Brahimi si aggiunge a Aboubakar, Marega a Marius nella lista degli infortunati. E' in dubbio per il match di sabato contro il Setubal ma dovrebbe comunque recuperare per il turno successivo di campionato.