ufficiale Brahimi prosegue in Qatar, all'Al-Gharafa. Che svincola Diabaté, ex Benevento

Proseguirà ancora in Qatar, ma con un’altra maglia, l’avventura di Yacine Brahimi. L’esterno ex Porto ha infatti deciso di lasciare l’Al-Rayyan alla scadenza del suo contratto, accordandosi con l'Al Gharafa che l'ha annunciato sui social come nuovo numero 8.

Lo stesso club, nelle ore successive, ha comunicato anche l'addio a vari calciatori a fine dei rispettivi contratti. Tra questi Cheick Diabate, 34 anni, che in Serie A abbiamo conosciuto per i sei mesi fulminanti con la maglia del Benevento nel 2018.