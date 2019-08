Premier League, il Liverpool cala il tris: battuto anche l'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza vittoria consecutiva in Premier League per il Liverpool che ad Anfield Road ha battuto 3-1 anche l'Arsenal. I Reds sono passati in vantaggio al 41' con Matip e nella ripresa hanno dilagato con la doppietta di Momo Salah. Nel finale invece I Gunners hanno accorciato con la rete di Lucas Torreira ma con questa vittoria il Liverpool sale a quota 9 punti mentre l'Arsenal si ferma dopo due vittorie di fila.

Questo il programma completo del 3° turno di Premier League:

Venerdì

Aston Villa - Everton 2-0

Sabato

13:30 Norwich - Chelsea 2-3

16:00 Brighton - Southampton 0-2

16:00 Manchester Utd - Crystal Palace 1-2

16:00 Sheffield Utd - Leicester 1-2

16:00 Watford - West Ham 1-3

18:30 Liverpool - Arsenal 3-1